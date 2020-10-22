شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منشأة صحية مخالفة في القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أصدرت صحة القصيم قرارا بإغلاق مركزا طبياً خاصاً، بعد رصد اللجان المعنية وجود مخالفة ممارسة أعمال« التغذية العلاجية » دون الحصول على التراخيص النظامية. أصدرت صحة القصيم قرارا بإغلاق مركزا طبياً خاصاً، بعد رصد اللجان المعنية وجود مخالفة ممارسة أعمال« التغذية العلاجية » دون الحصول على التراخيص النظامية. وأكدت الشؤون الصحية بالقصيم على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية بالممارسات العلاجية، وان الجولات الميدانية للجان الطبية مستمرة. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (343.774) حالة، كما سُجلت (466) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330.181) حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق منشأة صحية مخالفة في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.