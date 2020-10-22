شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. كلاب بوليسية تابعة لحرس الحدود تباشر عمليات البحث والإنقاذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ساهمت كلاب بوليسية في مساعدة رجال حرس الحدود في عمليات البحث والإنقاذ سواء في البر أو البحر.

وأظهر، مقطع فيديو، أحد الكلاب البوليسية وهي تسبح في البحر من أجل إنقاذ حياة أحد الأشخاص من الغرق.

كما قامت كلاب أخرى بفحص المركبات، بجانب مساعدة حرس الحدود في البحث عن مفقودين.