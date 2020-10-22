طيران التحالف يستهدف الحوثيين جنوبي مأرب ويكبدهم خسائر فادحة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة.

ووفق موقع «سبتمبر نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية، استهدفت الغارات، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبل مراد، جنوب المحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها، كما أسقط الجيش اليمني طائرة استطلاع تابعة للميليشيا الحوثية، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

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وأضاف الموقع، أن الميليشيا الإرهابية، تكثف تسيير طائراتها المتفجرة والاستطلاعية بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية في جبهات شمال وشرق الجوف، والتي يسقطها الجيش ويدمرها.

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