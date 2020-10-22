الهلال الأحمر يباشر حريقًا في عمارة سكنية أسفر عن 16 إصابة بالرياض

تم توجيه 5 فرق إسعافية..
باشرت خمس فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، حادث حريق في عمارة سكنية بشرق بالرياض والذي نتج عنه 16 إصابة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل أن غرفه العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 06:30 بوجود حريق في أحد العمائر السكنية، وتم توجيه خمسة فرق إسعافية؛ حيث وصلت أول فرق خلال ثماني دقائق إضافة إلى وجود القيادة الميدانية بالموقع، أضافة لـ فرقة إسعافية داعمة من جهات أخرى، وتبين وجود 16 إصابة منها 15 إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة متوسطة لمستشفى الإيمان.
وبعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادة الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الثامنة وعشر دقائق.
وقد تابع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د أحمد الخريصي الحدث أول بأول والاتصال المباشر بالزملاء والقيادة الميدانية والتقارير، وأطمأن سلامة الزملاء المسعفين المشاركين في الحدث ورجال الدفاع المدني والمصابين.
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