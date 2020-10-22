تناول معدل التزهير لدى النباتات

حدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، علامتين لاعتدال المواسم. وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن مما يدل على اعتدال الأزمنة، كثرة تزهير النباتات، وظهور حشرة اليعسوب التي لها 4 أجنحة، ولا تقع إلا على رؤوس الأشياء، ولا تستقر بل تنتقل من مكان إلى آخر بسرعة، مستشهدًا في ذلك بقول الشاعر العربي: «ولَلموتُ خيرٌ من حَيَاة كَأَنَّهَا .. مَحلّة يَعسوبٍ بِرَأْس سِنان». اقرأ أيضًا: «الزعاق»: ظاهرة تحدث بعد مغيب الشمس في سماء السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزعاق» يحدد علامتين على اعتدال المواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.