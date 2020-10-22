بالفيديو.. وفاة وإصابة 7 في انقلاب صهريج ماء على 3 سيارات بجدة

على طريق الملك عبدالعزيز
لقي اثنان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة؛ اليوم الخميس، وذلك إثر حادث مروري لصهريج ماء انقلب على ثلاث سيارات بدوار الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة؛ ما أدى إلى احتجاز بعض المصابين، قبل أن تباشر فرقة الإنقاذ من الدفاع المدني إنقاذهم.
ومن جانبها، باشرت فِرَق الهلال الأحمر الحادث، واتضح أن حالتين قد توفيتا وحالتين خطيرتان وأخرى متوسطة وحالتين تم التعامل معها في الموقع؛ حيث باشرت 4 فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني معتز الباشا.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد أن فِرَق إسعاف الهلال الأحمر باشرت نقل المصابين إلى المستشفيات.
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