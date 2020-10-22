كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرياض لمكافحة الجريمة والفساد

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كل التفاصيل المتعلقة بمبادرة الرياض لمكافحة الجريمة عالميًّا.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن مبادرة الرياض المملكة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد.

وتنص مبادرة الرياض على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وكذلك نصَّت مبادرة الرياض على إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول والـOECD.

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وينعقد الآن الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة نحو 27 دولة من أجل استرداد الأموال العامة المسروقة، وملاحقة الفاسدين وأموالهم، والحد من منحهم الملاذات الآمنة.

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