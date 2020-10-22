«الصحة» تكشف توزيعة حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 98 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 330181 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، و466 حالة أمس.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية مسجلة 59 حالة وتم شفاء 44 في الرياض، 33 في ينبع، 21 في الهفوف، 11 في المخواة ووادي الدواسر10 في حائل وجازان والمجمعة، 8 في بلجرشي والنعيرية والمبرز، 6 في سراة عبيدة والعيص، 5 في الدمام والظهران، 4 في خليص وبريدة وأبها ونجران وجدة وعنيزة والجبيل ومحايل، 3 في الأسياح وفائع الجمش والطائف والدلم وضرما والنماص والعقيق وفيفا والخرج ورجال ألمع.

كما تعافت حالتان في كل من عقلة الصقور وأحد رفيدة وعفيف وطريف والزلفي والقطيف والقحمة والمندق والكامل ومهد الذهب وحوطة بني تميم وتربة والخفجي وبني حسن وقرية العليا وبللسمر، وشفاء حالة واحدة في الحرجة والدرب وتبوك وبيشة وبقيق وعيون الجواء وقصيباء ورياض الخبراء والحناكية وقلوة وخيبر وشرورة وصامطة والوجه ورفحا والمذنب والحجرة والقرى والريث.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 401 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 343774 حالة، من بينها 8343 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 791 حالة حرجة، كما تم تسجيل 466 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد إلى 330181 حالة، وبلغ عدد الوفيات 5250 حالة ، وذلك بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا، لافتةً النظر إلى إجراء 53523 فحصًا مخبريًّا جديدًا.

Advertisements

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اقرأ أيضًا:

الصحة تكشف إجمالي حالات كورونا الحرجة والنشطة وتعلن أعداد الإصابات والشفاء

«الصحة» توضح خريطة إصابات كورونا الجديدة.. المدينة المنورة والرياض تتصدران