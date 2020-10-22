والدة «مفقودة الشوقية بمكة» تكشف لـ«عاجل» ملابسات اختفاء ابنتها

أكدت أنها لا تعاني من أمراض نفسية أو عضوية
كشفت والدة المفقودة رؤى المعروفة بـ«مفقودة الشوقية بمكة» عن ملابسات اختفائها منذ أمس، مؤكدةً أن ابنتها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عضوية.
وقالت والدة رؤى، في تصريحات خاصة لـ«عاجل» اليوم الخميس: «ابنتي رؤى خرجت أمس للبقالة القريبة من منزلنا بمكة المكرمة ومنذ خروجها لم تعد».
وأكدت أن رؤى لا تعاني من أمراض نفسية أو عضوية، وهي تدرس بالصف الثاني ثانوي، وأنها المتوسطة بين إخوتها.
وناشدت الأم البحث عن ابنتها قائلةً: «قلبي يحترق منذ اختفائها؛ فأنا أبحث عنها مع أخواتها، خاصةً أن والدها اختفى من حياتنا منذ ١٧ عامًا؛ فلا يوجد من يساعدني بالبحث عنها»، داعيةً الله –عز وجل– أن يعيدها إليها سالمة.
وأوضحت أن مواصفات «مفقودة الشوقية بمكة» كالتالي: «طويلة ومنتقبة ولا تحمل أي جوال معها».
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