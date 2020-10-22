لمنع ناشريه من استغلال الوسوم

أوضح التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، خطوات منع ناشري المحتوى المتطرف من استغلال الوسوم في بث رسائلهم وأفكارهم المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحدد «التحالف الإسلامي» خطوات الإبلاغ عن المحتوى المضلل كالتالي: موقع تويتر: الضغط على الأيقونة (المادة المنشورة أو التغريدة) ثم اختيار أيقونة «الإبلاغ» وأيقونة «رسالة مسيئة أو ضارة»، ويلي ذلك اختيار أيقونة «سبب الإبلاغ». فيس بوك: Advertisements الضغط على الأيقونة أو المنشور واختيار «الإبلاغ عن منشور» ثم «سبب الإبلاغ» وتأكيد «قرار الإبلاغ». يوتيوب: يتم الإبلاغ عن المحتوى المضلل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من خلال الضغط على المادة المراد إلغاؤها، والضغط على أيقونة «سبب الإبلاغ». اقرأ أيضًا: «التحالف الإسلامي» يفضح 4 مخططات شريرة للجماعات الإرهابية عبر الفضاء الإلكتروني

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف تبلغ عن المحتوى المتطرف على منصات التواصل؟.. «التحالف الإسلامي» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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