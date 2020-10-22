المرور يوضح غرامة «التفحيط بالمركبة» في الطرق العامة

تتراوح ما بين 150 و300 ريال
حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم «التفحيط»، والتي يمارسها البعض كنوع من الهواية.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا يعد مخالفة مرورية.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي، إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.
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