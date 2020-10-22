مستشفى الملك خالد بالخرج يحصد جائزة عن أدائه في عام 2019

أفضل مشروع تحسين أداء له
حصد مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج جائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام لعام 2019.
حيث تم إعلان الجائزة عن طريق البث الإلكتروني المباشر لقناة وزارة الصحة والتي تم عرضها في قاعة الاجتماعات بالمستشفى بحضور مدير المستشفى الإخصائي فهد بن محمد الممخور والمشاركين في مشاريع التحسين؛ حيث أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي ورئيس لجنة التحكيم الدكتور عبدالعزيز عبدالباقي للمسار الأول لمسار المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في فئة أفضل مشروع تحسين أداء عام لعام 2019 على مستوى المملكة .
وفي ختام البث هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جميع الفائزين بجوائز أداء الصحة المختلفة.
وقدم المستشفى مشروع تحسين أداء أساسي بالإضافة إلى مشروعين تحسين أداء لتطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال تحسين تجربة المريض وكفاءة الجودة والإنتاجية باستخدام الحلول الرقمية ومنهجيات التحسين التي تساهم في تطوير المنظمة للوصول إلى التميز المؤسسي .
وأعرب الممخور عن بالغ سعادته بتحقيق الجائزة، مثمنًا بذلك الجهود المتميزة التي قام بها الطاقم (الطبي - الإداري) بتحسين كفاءة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
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