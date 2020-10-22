«الموارد البشرية» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء.. إليك شروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر 123 وظيفة بمسمى طبيب مقيم شاغرة للرجال والنساء، وترغب في شغلها عبر (جدارة) للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية على النحو التالي:

الضوابط العامة والفئات المستهدفة

– الحاصلون على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة ولائحة الوظائف الصحية.

– يُشترَط توافر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وسيتم استبعاد المرشح في حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة.

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– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

– ستقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها، وعلى المتقدمين متابعة الأسماء التي سيتم دعوتهم.

تفاصيل أكثر: https://hrsd.gov.sa/ar/announcement/766720

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من الأحد القادم 8/3/1442هـ عبر نظام جدارة: https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/(S(aw2pojbetjtqjsonkyp0bi3f))/users/index.aspx ويستمر حتى نهاية يوم السبت 14/3/1442هـ.

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