تمديد خدمة أمير منطقة تبوك 4 سنوات

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أصدق التقدير والشكر وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات. وأضاف "أعتز وأتشرف بثقة ولاة الأمر لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي وأهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من دوت الخليج، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها".

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