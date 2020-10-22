جامعة نجران تحصد جائزة الكومستيك

حصدت جامعة نجران، ممثلة في مركز أبحاث النانو والمواد المتقدمة، جائزة الكومستيك "COMSTCH"، إحدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، وذلك لأفضل بحث في الكيمياء لعام 2019 قدمه الباحث بالمركز الدكتور فريد أبو راجح محمد حراز.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سعيد السريعي، أن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "كومستيك" تمنح هذه الجوائز للتميز في العلوم والتكنولوجيا بهدف تشجيع ودعم المساهمات العلمية في مجال العلوم الأساسية، مشيراً إلى أنه اُستشهد بهذا البحث كمرجع علمي 99 مرة حتى أكتوبر 2020.

وتركزت الدراسة في البحث على المعالجة الكيميائية الحفزية تحت الضوء المرئي للملوثات العضوية "مركبات الفينول والصبغات العضوية"، التي تتواجد في مياه الصرف الصناعي باستعمال أقطاب مهجنة نانوية من كبريتيدات البيزموت مع جسيمات نانوية من أكسيد الحديد.

وحصلت الدراسة على نتائج مبهرة في التخلص الكامل من هذه الملوثات الصناعية وبدرجة كفاءة عالية ونسبة تدوير ممتازة، وتعد مهمة جداً من الناحية الاقتصادية.

يُذكر أن الباحث الدكتور فريد حراز لديه سجل بحثي مميز فهو مؤلف لأكثر من 100 ورقة علمية منشورة بالكامل في دوريات عالمية مرموقة ومصنفة ومفهرسة ضمن قائمة الـISI. وحصل على عدد من الجوائز العلمية، حيث تم الاستشهاد ببحوثه كمراجع علمية 2714 مرة حتى الآن بمعدل h-index 33 وفقا لموقع سكوبس.