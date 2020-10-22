بحر أبوسكينة يستقبل الأسير جابر المنجحي

استقبل أهالي مركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل عسير الأسير جابر بن علي المنجحي، صباح اليوم الخميس، قادماً من الرياض بعد أن تم فك أسره الذي استمر منذ عدة أشهر، من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أثناء دفاعه عن دوت الخليج في ميدان العزة والشرف.

وكان في استقبال المنجحي عدد من الشيوخ والأعيان وأهالي الأسير.

وتأتي عودة "المنجحي" بعد جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار اتفاق ستوكهولم لتسليم الأسرى بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي في اليمن.