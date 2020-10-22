- إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد
- إنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد
- إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية
- تعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول والـOECD
جاء الإعلان عن ذلك خلال ترؤس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، الاجتماع الوزاري - الأول من نوعه - لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين.
وأكد الكهموس خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع، أن القيادة الرشيدة في المملكة وبحُكم رئاستها لـمجموعة العشرين، حرصت على أن تكون مثالاً يُحتذى به لمواجهة كافة التحديات.
وأضاف "تماشياً مع بيان القادة الاستثنائي، فقد لعبَت مجموعة عمل مكافحة الفساد دوراً محورياً وحيوياً في تحديد مجالات عمل رئيسية لتعزيز جهود دول المجموعة الفردية والجماعية في منع الفساد ومكافحته، ويرتكز ذلك على مبادئ الشفافية، والحوكمة، والنزاهة".
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة سعودية لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.