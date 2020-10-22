مبادرة سعودية لمكافحة الفساد

أعلنت المملكة عن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، وهي مبادرة أطلقتها تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد، وتندرج أبرز عناصر المبادرة في التالي:

- إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

- إنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

- إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية

- تعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول والـOECD

Advertisements

جاء الإعلان عن ذلك خلال ترؤس رئيس ⁧‫هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬⁩ مازن بن إبراهيم الكهموس، الاجتماع الوزاري - الأول من نوعه - لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين.

وأكد الكهموس خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع، أن القيادة الرشيدة في المملكة وبحُكم رئاستها لـمجموعة العشرين، حرصت على أن تكون مثالاً يُحتذى به لمواجهة كافة التحديات.

وأضاف "تماشياً مع بيان القادة الاستثنائي، فقد لعبَت مجموعة عمل مكافحة الفساد دوراً محورياً وحيوياً في تحديد مجالات عمل رئيسية لتعزيز جهود دول المجموعة الفردية والجماعية في منع الفساد ومكافحته، ويرتكز ذلك على مبادئ الشفافية، والحوكمة، والنزاهة".