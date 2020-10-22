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أكثر من 50 ألف ريال خسائر حريق شقة الشرائع

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كشف عباس سندي، الذي احترقت شقته في حي الشرائع بمكة المكرمة لـ"دوت الخليج" أن الحريق الذي نجم عن التماس كهربائي في جهاز تكييف إحدى غرف أبنائه، الذي كان يهم بالدخول للمنصة الدراسية، أتى على كافة محتويات المنزل من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوّال وأجهزة الكمبيوتر التي يتعلم من خلالها أبناؤه، مشيراً إلى أن زوجته استطاعت إخلاء أفراد أسرته وتمكّنوا من الخروج بعد اندلاع الحريق بملابسهم.

وأبان سندي أن الخسائر المقدرة حسب تقرير الدفاع المدني بلغت أكثر من 50 ألف ريال، مبينا أن الحريق اندلع بعد أداء صلاة العشاء، وانتشر بسرعة.

إلى ذلك، تفاعلت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجمعية نخلة الخيرية مع الأسرة المتضررة، وبادرت بسرعة إلى صرف عدد من الأجهزة الذكية وتسليمهم الكتب وحقائب المقررات الورقية، لتمكينهم من أداء العملية التعليمية، ومتابعة دراستهم.


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