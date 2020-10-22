وأبان سندي أن الخسائر المقدرة حسب تقرير الدفاع المدني بلغت أكثر من 50 ألف ريال، مبينا أن الحريق اندلع بعد أداء صلاة العشاء، وانتشر بسرعة.
إلى ذلك، تفاعلت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجمعية نخلة الخيرية مع الأسرة المتضررة، وبادرت بسرعة إلى صرف عدد من الأجهزة الذكية وتسليمهم الكتب وحقائب المقررات الورقية، لتمكينهم من أداء العملية التعليمية، ومتابعة دراستهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 50 ألف ريال خسائر حريق شقة الشرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.