16 إصابة نتيجة حريق عمارة سكنية بالرياض

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 06:30 بوجود حريق في إحدى العمائر السكنية، وتم توجيه 5 فرق إسعافية، وصلت أولها خلال 8 دقائق، إضافة لتواجد القيادة الميدانية بالموقع، إضافة لفرقة إسعافية داعمة من جهات أخرى، وتبين وجود 16 إصابة منها 15 إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالة متوسطة لمستشفى الإيمان.
وبعد التأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية إلى مواقعها بعد انتهاء الحدث عند الـ8.10.
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