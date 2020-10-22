غرامات مالية لمنشآت صحية مخالفة بالطائف

وأوضح مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري، أن الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو إدارة الالتزام بالصحة رصدت 61 مخالفة على 200 منشأة صحية أهلية شملت مستوصفات ومجمعات طبية ومراكز فحص العمالة ومستشفيات ومحال نظارات، إضافة إلى المختبرات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم عمل 223 جولة على منشآت القطاع الخاص لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الوقائية، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات مثل عدم استخدام الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بالعمل.
ودعا المطيري أصحاب هذه المراكز والمجمعات والمستشفيات الخاصة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات النظامية في حال عدم تطبيق الاحترازات والتعليمات المطلوبة، والتي وضعت من أجل تقديم خدمات طبية ورعاية طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير التي تراعي صحة المواطن والمقيم.
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