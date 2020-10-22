أمانة الرياض تنظم ورشة عمل للمتقاعدين

واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين سبق لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة، للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.
وكرمت الأمانة في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد هذا العام، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.
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