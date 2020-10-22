9244 أسرة مستفيدة من الاستشارات في المودة منذ بداية 2020

أفصحت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري منذ بداية عام 2020 وصلت إلى 9244 أسرة قُدمت لهم 10945 جلسة استشارية متنوعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن مشكلة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزوجين من المشكلات الجديدة التي ظهرت على السطح أخيرا، ويرجع ذلك للوقت الطويل الذي يقضيه أحد الزوجين في استخدام الجوال والانتقال من منصة إلى أخرى ما يؤدي إلى إهمال بعض الواجبات الزوجية، إضافة لآثار أخرى مترتبة عليها مثل المقارنات المستمرة بما يراه في وسائل التواصل بواقعه الحالي.

وأشار المهندس فيصل إلى أن الاستشارات في الجمعية يتم تقديمها بدعم من أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية، وأن المودة استقبلت منذ بداية 2020 عددا من الحالات التي طلبت الاستشارات، وكانت نسبة الاستشارات الاجتماعية من إجمالي عدد الاستشارات هي 40% والاستشارات النفسية 21% والاستشارات التربوية والسلوكية 20% وبلغت الاستشارات القانونية 12% والاستشارات الاقتصادية 6%.

كما أشار السمنودي إلى أن عدد الحالات الواردة للهاتف الاستشاري هي 6123 حالة، وعدد حالات الإرشاد الإلكتروني 1409 حالات، وحالات الإرشاد بالمقابلة 1932 حالة، وعدد الحالات الواردة عبر التطبيق 457 حالة، وعدد حالات التهيئة والتدرج التي تقدمها المودة للأطفال 595 حالة، وأن قسم اضطرابات الطفولة قدم خدمته لـ661 حالة.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن جميع الحالات الواردة للمودة لطلب الاستشارات تعامل بسرية وخصوصية كاملة ولا يطلب منهم الاسم فقط رقم الملف، ويتم الرد عليها من قبل مستشارين متخصصين في الإصلاح والإرشاد الأسري من ذوي الكفاءة العالية يتم تطبيق عليهم أكثر من 100 معيار لتقديم الاستشارات الأسرية.