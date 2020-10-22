السعودية اليوم / الأردن تسجل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2818 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7300 حالة، كما سُجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 481 حالة.

// انتهى //

19:15ت م

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عمّان 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46441 إصابة.وقالت في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2818 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7300 حالة، كما سُجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 481 حالة.// انتهى //19:15ت م0193

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