السعودية اليوم / الدكتور آل صقر يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسًا لجامعة حفر الباطن



حفر الباطن 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

رفع الدكتور صالح بن مفلح آل صقر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة حفر الباطن.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يُوفَّق في خدمة التعليم الجامعي.

وحصل الدكتور آل صقر على الدكتوارة في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من ذات الجامعة 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م.

وشغل عددًا من المناصب في جامعة الملك سعود، وعمل نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

// انتهى //

18:37ت م

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