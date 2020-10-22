السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة للعمل المشترك للاستجابة لكوفيد ١٩



جنيف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق مبادرة تدعو لتوحيد الجهود والعمل المشترك للاستجابة لجائحة كوفيد ١٩ . بعنوان " الصحة خيار سياسي " تطلق في القمة العالمية للصحة التي تعقد في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري ، بالتزامن مع الذكرى ٧٥ لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة في بيان أن جائحة

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم انه لم يكن من الواضح قبل جائحة كوفيد ١٩ أن الصحة خيار سياسي واقتصادي، مشيرا إلى أن البلدان استثمرت خلال السنوات العشرين الماضية لمواجهة الهجمات الإرهابية ، ولم تستعد لمواجهة الهجمات الفيروسية ، التي أثبت كوفيد ١٩ أنها أكثر فتكا وتعطيلا وتكلفة .

وأضاف أن هذا الوباء لن يكون الأخير، داعيا دول العالم للاستعداد قبل وصول الوباء القادم، وإعادة بناء منظوماتها الصحية والاستثمار في مستقبل أكثر صحة وأمانا .

من جانب آخر، أعلنت المنظمة عن إبرام اتفاق تعاون مع مؤسسة ويكيميديا لإتاحة المعلومات الموثوقة وأحدث المعلومات عن كوفيد ١٩ على مواقعها، حيث يتمكن الجمهور من الاطلاع على أحدث منشورات المنظمة بنحو ١٧٥ لغة والصور والرسوم البيانية .

// انتهى //

18:07ت م

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جنيف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق مبادرة تدعو لتوحيد الجهود والعمل المشترك للاستجابة لجائحة كوفيد ١٩ . بعنوان " الصحة خيار سياسي " تطلق في القمة العالمية للصحة التي تعقد في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري ، بالتزامن مع الذكرى ٧٥ لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكدت المنظمة في بيان أن جائحة كورونا تسببت في اضطرابات وتحديات غير مسبوقة للاقتصاد العالمي والسكان في جميع أنحاء العالم، وسلطت الضوء على الفجوات الموجودة في التغطية الصحية الشاملة، داعية إلى التحرك المشترك الآن، واتخاذ إجراءات منسقة للاستجابة للوباء ولجميع القضايا الملحة الأخرى المتعلقة بالصحة .وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم انه لم يكن من الواضح قبل جائحة كوفيد ١٩ أن الصحة خيار سياسي واقتصادي، مشيرا إلى أن البلدان استثمرت خلال السنوات العشرين الماضية لمواجهة الهجمات الإرهابية ، ولم تستعد لمواجهة الهجمات الفيروسية ، التي أثبت كوفيد ١٩ أنها أكثر فتكا وتعطيلا وتكلفة .وأضاف أن هذا الوباء لن يكون الأخير، داعيا دول العالم للاستعداد قبل وصول الوباء القادم، وإعادة بناء منظوماتها الصحية والاستثمار في مستقبل أكثر صحة وأمانا .من جانب آخر، أعلنت المنظمة عن إبرام اتفاق تعاون مع مؤسسة ويكيميديا لإتاحة المعلومات الموثوقة وأحدث المعلومات عن كوفيد ١٩ على مواقعها، حيث يتمكن الجمهور من الاطلاع على أحدث منشورات المنظمة بنحو ١٧٥ لغة والصور والرسوم البيانية .// انتهى //18:07ت م0179

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