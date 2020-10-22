ثقافي / "التحلية" تفتتح "المكتب التنفيذي" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية



جدة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

افتتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم ، مكتبها التنفيذي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ، بحضور رئيس معهد الأبحاث وتقنيات المياه الدكتور أحمد بن صالح العمودي ، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتطوير الاقتصادي كيفين كولن ، ومدير شؤون الشركاء بمدينة الأبحاث والتقنية عمرو الثقفي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين الجانبين ، وتفعيلها على نحو يُمكن من متابعة المشاريع المشتركة في مجال تطوير تقنيات المياه ، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتدريب.

ويأتي المكتب بصفته إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين الشهر الماضي، ويقع وسط مدينة الأبحاث والتقنية التابعة للجامعة، التي تضم مكاتب ومراكز بحوث لكبرى الشركات بينها "أرامكو" و"سابك" وشركة "داو " وغيرها، الأمر الذي يسهل بناء الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية مع الجهات المختلفة.

ويهدف المكتب إلى أن يكون همزة الوصل بين الباحثين في الجامعة ومعهد الأبحاث ، علاوةً على الإشراف على المشاريع المشتركة بين الجانبين ، في مقدمتها تطوير تقنيات جديدة في مجال التحلية ، تعزز خفض التكلفة وزيادة الكفاءة ، إلى جانب إتاحة الوصول بسهولة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجامعة مثل المختبرات ومراكز الأبحاث والمكتبة.

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18:05ت م

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