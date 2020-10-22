السعودية اليوم / المياه الوطنية تخدم أكثر من 5,8 ملايين مستفيد جديد وتنفذ 789 مشروعاً خلال أربع سنوات بتكلفة تجاوزت 25 مليارًا

الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسكشفت شركة المياه الوطنية, أن عدد المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي منذ 2016م وحتى أغسطس 2020م بلغ أكثر من 5.8 ملايين مستفيد جديد، وذلك بعد تنفيذها وتشغيلها 789 مشروعًا بمختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 25 مليار ريال، كما قلصت المشاريع المتعثرة لنفس الفترة، حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة حاليًا 55 مشروعًا في جميع مناطق المملكة مقارنةً بـ 656 مشروعًا في العام 2016.وأوضحت الشركة أنها عملت بخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي منذ مطلع 2016، فبدلاً من 2 مليون عداد ميكانيكي أصبح هناك 2 مليون عداد ذكي، مشيرة إلى أنه منذ عام 2016 كان قطاع توزيع المياه الذي تشرف عليه يدار بـ7 أنظمة للفوترة، إلا أنها استطاعت في عام 2020 توحيد الأنظمة لنظام واحد في جميع مناطق المملكة يعمل بنفس الكفاءة والجودة، وأنه في عام 2016 كان لدى الشركة 10 مراكز لخدمات العملاء تعمل بنظام موحد، وأضحى لديها خلال العام الجاري نظام موحد يطبق في 131 فرعًا بنظام موحد للعملاء.وأكدت أنها سعت لتطوير تقديم الخدمة ورقمنتها وأصبح لديها فرع إلكتروني موحد على مستوى المملكة يقدم جميع الخدمات بكفاءة عالية مقارنةً بالعام 2016, حيث كان التفاوت وعدم الشمولية للخدمات الإلكترونية بمختلف المناطق، مبينة أن وحدة منصة التواصل مع العملاء من خلال مركز اتصال موحد يستقبل طلبات العملاء على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على مستوى المملكة، مقارنةً بــ 15 مركز اتصال في عام 2016.وأفادت أن رحلة التحول الإلكتروني التي تنفذها شركة المياه الوطنية مضت لتشمل إنجازاتها إيقاف 21 حسابًا في وسائل التواصل الاجتماعي كانت في عام 2016، وتوحيدها في حساب واحد يخدم جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف ضبط جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء، مبينةً أنه بعد توحيدها للأنظمة ومنصة الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل بلغت نسبة العملاء الذين استفادوا من خدمات الشركة الإلكترونية 83% خلال عام 2020م.// يتبع //18:05ت م0175

عام / المياه الوطنية تخدم أكثر من 5,8 ملايين مستفيد جديد وتنفذ 789 مشروعاً خلال أربع سنوات بتكلفة تجاوزت 25 مليارًا / إضافة أولى واخيرة

وأشارت إلى أنها تسعى باستمرار في تطبيق العديد من الحلول التي أسهمت في دخول بعض المشاريع حيز الخدمة، حيث قامت بتحسين كفاءة العميات التشغيلية وتعظيم الفائدة من المصادر المائية والتي أدت إلى ارتفاع معدلات توزيع كميات المياه اليومية في مختلف مناطق المملكة إلى 10,2 ملايين مكعب يوميًا مقارنة بـ 8,7 ملايين متر مكعب يوميًا في العام 2016م، وزيادة معدل ساعات ضخ المياه بمختلف مناطق المملكة من 10.5 ساعات يوميًا في العام 2016 إلى أكثر من 19,3 ساعة ضخ يوميًا في الوقت الحالي، وإغلاق (120) محطة تعبئة مياه (أشياب) في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مياهها بتوزيعها عبر الشبكات للعملاء.

وفيما يخص الجانب البيئي، أوضحت الشركة أنها قامت بزيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة إلى أكثر من 5,1 ملايين متر مكعب يوميًا مقارنة بـ 4,1 في العام 2016م، مع رفع نسبة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المحطات بنسبة 14% لتصل إلى 78% مقارنة 64% في العام 2016م، وإغلاق 75 مرمى لمياه الصرف الصحي الخام بمختلف المناطق.

وفي مجال الخزن الإستراتيجي أبانت الشركة أنها سعت إلى استحداث حلول مستدامة باستخدام تقنياتها وإمكاناتها في البنى التحتية لتحقيق الأمن المائي ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، بزيادة سعة الخزن الإستراتيجي للمياه في المملكة لتصل إلى 18,7 مليون متر مكعب مقارنة بـ 11,5 مليون متر مكعب في عام 2016م, كما استطاعت خلال المدة من عام 2016 إلى 2020م وتنفيذ أكثر من 9,868 كيلومتراً طوليًا من شبكات المياه 5,648 كيلو مترًا طوليًا من شبكات الصرف الصحي خلال نفس المدة، فضلًا عن زيادة تغطية خدمات المياه بنسبة زيادة بلغت 5,3% من المساحة المأهولة بالسكان في مناطق المملكة المختلفة منذ عام 2016 وحتى عام 2020، كما رفعت تغطية خدمات الصرف الصحي في مناطق المملكة بنسبة زيادة بلغت 5,5% في نفس المدة.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لعملائها في مختلف مناطق المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج التحول الوطني، وفق مسارات تنفيذية ومؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية وكفاء الأداء المؤسسي والتشغيلي لشركة المياه الوطنية.

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