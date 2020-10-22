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شكرا لقرائتكم استمرار مكافحة حريق تنومة وعزله عن المواقع المأهولة بالسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استمرار مكافحة حريق تنومة وعزله عن المواقع المأهولة بالسكان
لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن جراء الحادث
متابعات الخليج 365 - عسير
أكد الدفاع المدني استمرار جهوده والجهات المساندة والمتطوعين لمكافحة حريق تنومة، وعزله عن المواقع المأهولة بالسكان.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن جراء الحريق.
يذكر أنه بناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.
وكان الدفاع المدني أعلن اليوم أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.
واندلع حريق ضخم في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.
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