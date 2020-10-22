ما نسبة جرعة الكافيين المسموحة للحوامل؟

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

دعت استشارية النساء والولادة الدكتورة نجوى أحمد، السيدات الحوامل إلى تجنب تناول مشروبات الكافيين خلال فترة الحمل.

وأضافت أحمد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن الكافيين منشط ومدر للبول ويزيد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ولا يُنصح به أثناء الحمل، كما يزيد الكافيين تكرار التبول حيث يؤدي إلى انخفاض مستويات السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، كما يعبر الكافيين المشيمة إلى الطفل، إذ لا يستطيع الجنين التعامل مع كميات الكافيين بعكس الأم، كما يمكن أن تسبب أي كمية من الكافيين في تغيير نمط نوم الجنين أو الحركة الطبيعية في المراحل اللاحقة من الحمل، بالإضافة إلى أنه يعد منشطًا ويمكن أن يبقي الأم والجنين مستيقظين.

أقل من 200 ملغم:

وحول الجرعة المسموح تناولها من الكافيين للسيدة الحامل قالت الدكتورة أحمد: إنه يجب على النساء الحوامل الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملغم يوميًا، وهذا يساوي تقريبًا فنجان قهوة، فالمستويات المعتدلة من الكافيين لا يكون له تأثير سلبي في الحمل، لكن يفضل تجنب الكافيين – قدر الإمكان – أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

تأخر حدوث الحمل:

وعن مدى صحة بأن الكافيين يسبب تأخر حدوث الحمل عند السيدات قالت: أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين مستويات عالية من استهلاك الكافيين وتأخر الحمل، لذا ينصح النساء اللواتي يرغبن في الحمل الحد أو تجنب تناول مشروبات الكافيين وخصوصًا القهوة الداكنة، واستبدال ذلك بالعصائر الطازجة.

حدوث القلق والاكتئاب:

وتابعت استشارية النساء والولادة أن بعض الدراسات المنشورة حول الكافيين أكدت أنه مفيد ولكن باعتدال ومع ذلك، تبرز بعض الدراسات الآثار الضارة المحتملة للكافيين على المدى البعيد خاصة عند الإفراط في تناوله، فقد يؤدي تناول كميات عالية منه إلى حدوث أعراض القلق والاكتئاب، وارتفاع خطر الاكتئاب الحاد مما يؤدي إلى فقدان النوم واليقظة، كما أشارت الدراسات إلى أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحمل، وتأخر نمو الجنين، أو إيقاع غير طبيعي في قلب الجنين، كما يزيد الكافيين من إفراز الحمض في المعدة، مما يؤدي إلى حرقة بالمعدة.



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