المرور: هذه عقوبة التفحيط

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر، إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر:

وأتاحت إدارة المرور، 7 خطوات يمكن من خلالهم حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية، لمراجعة إدارات المرور في كآفة مناطق المملكة.

وتأتي خطوات حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر كالتالي:

الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر”.

اختيار المواعيد.

اختيار المرور.

حجز موعد جديد.

اختيار الخدمة المطلوبة.

اختيار الفرع.

اختيار الموقع.

تأكيد الفرع وستظهر التذكرة مباشرة.

خطوات إسقاط السيارة من السجلات:

وكشف المرور السعودي عن خطوات إسقاط السيارة من السجلات بناءً على رغبة مالكها.

شروط إسقاط السيارة من السجلات:

وقال المرور السعودي ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، عبر تويتر: إن إسقاط السيارة من السجلات يستوجب توفر الشروط التالية:

تسديد المخالفات المرورية على السيارة. أن تكون الاستمارة سارية. أن يتم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من السجلات. فقدان رخصة السيارة.

وفي سياق متصل قال المرور: إنه في حال فقدان رخصة القيادة أو رخصة المركبة يجب الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات والفحص الطبي، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب الحصول على رخصة بديلة.



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