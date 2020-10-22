ارتفاع أرباح بنك البلاد الفصلية 17%

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أرباح بنك “البلاد” بعد الزكاة والضريبة بنسبة 17.1% إلى 382.6 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ326.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح بنك “البلاد” بنسبة 6% إلى 970.7 مليون ريال، مقارنة بـ916.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك في بيان له على موقع تداول، سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، وذلك نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى وقابلها انخفاض في مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات أرباح صافي.

كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات والإطفاء ومخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 160 مليون ريال سعودي، مقارنة ب 141 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 14%.



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