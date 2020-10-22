21 فتاة بحفر الباطن يصنعن أغطية شتوية لـ أبطال الحد الجنوبي

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

نفذت 21 متدربة من قسم تقنية تصميم وإنتاج الملابس في الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن مبادرة تعتبر الأولى من نوعها تحت شعار «جزء من عملنا لكم» وذلك اعتزازًا وفخرًا بجنودنا البواسل.

وصرحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية أثير المطيري أن مثل هذه المبادرات تعود إيجابًا على المجتمع، مما يعزز من تعاضد وتكاتف المجتمع مع بعضهم البعض.

فيما نوهت رئيسة قسم تقنية تصميم وإنتاج الملابس ابتسام الشمري بأهمية المبادرات التعاونية لما لها أثرًا في تعزيز الجانب الإنساني لدى متدرباتنا، والمساهمة في دعم جنودنا، فهذا يجعلهن يستشعرن المسؤولية الوطنية تجاه هذا الوطن العظيم، وتتضمن هذه المبادرة صناعة أغطية شتوية مشغولة يدويًا من متدربات القسم.





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