تدشين 3 خدمات الكترونية جديدة للجوازات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الالكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الالكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم)، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الالكترونية للمواطنين والمقيمين. واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال التدشين لشرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. وتشمل الخدمات الالكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الالكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصر الذين يبلغون من العمر (15) عاما أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، إضافة إلى عدد من الخدمات التي تمكن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات. وتشمل الخدمات الالكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الالكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصر الذين يبلغون من العمر (15) عاما أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، إضافة إلى عدد من الخدمات التي تمكن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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