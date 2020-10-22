- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بحضور مساعده لقطاع العمل أ. عبدالكريم عسيري لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الوحدة.
بدأ الاجتماع بمناقشة بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها والتغلب عليها، ثم ألقى الدكتور الحربي كلمة شكر فيها جميع منسوبي الوحدة على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المستفيدين، مثمناً لهم الإنجازات التي اطلع عليها خلال العرض المرئي عن الوحدة.
وفي الختام قدم مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي دروعًا تذكارية للمدير العام ومساعده بالنيابة عن جميع موظفي الوحدة، كما كرم الدكتور الحربي منسوبي الوحدة بشهادات تقدير.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 06:48 PM
ناقش الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها"الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض
عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بحضور مساعده لقطاع العمل أ. عبدالكريم عسيري لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الوحدة.
بدأ الاجتماع بمناقشة بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها والتغلب عليها، ثم ألقى الدكتور الحربي كلمة شكر فيها جميع منسوبي الوحدة على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المستفيدين، مثمناً لهم الإنجازات التي اطلع عليها خلال العرض المرئي عن الوحدة.
وفي الختام قدم مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي دروعًا تذكارية للمدير العام ومساعده بالنيابة عن جميع موظفي الوحدة، كما كرم الدكتور الحربي منسوبي الوحدة بشهادات تقدير.
، "الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.