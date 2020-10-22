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أخلت الشرطة الفرنسية اليوم (الخميس)، محطة بارت ديو للسكك الحديدية في مدينة ليون.
وبينت الشرطة أن فريق إبطال مفعول القنابل أجرى عمليات تفتيش للمحطة بعد فرض طوق أمني في المكان، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها ذكرت صحيفة "لو بروجرس" المحلية في ليون على موقعها على الإنترنت، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.
ومن ناحيتها أوضحت شركة السكك الحديدية على "تويتر" أن حركة المرور حول ليون تعطلت بشدة.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 06:24 PM
تعطل حركة المرور حول المدينةإخلاء محطة القطارات في مدينة ليون الفرنسية بعد تهديد امرأة بتفجير نفسها
أخلت الشرطة الفرنسية اليوم (الخميس)، محطة بارت ديو للسكك الحديدية في مدينة ليون.
وبينت الشرطة أن فريق إبطال مفعول القنابل أجرى عمليات تفتيش للمحطة بعد فرض طوق أمني في المكان، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها ذكرت صحيفة "لو بروجرس" المحلية في ليون على موقعها على الإنترنت، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.
ومن ناحيتها أوضحت شركة السكك الحديدية على "تويتر" أن حركة المرور حول ليون تعطلت بشدة.
، إخلاء محطة القطارات في مدينة ليون الفرنسية بعد تهديد امرأة بتفجير نفسها ،
المصدر : الخليج 365
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