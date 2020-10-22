شكرا لقرائتكم خبر عن باحث تراث : ننتظر مشروع استرجاع "الحوار الصوتي" لسكان الآثار والان نبدء بالتفاصيل

• د. أبوبكر : مسجد قباء بشكله البسيط هو البداية لتاريخ العمارة الإسلامية

طالب باحث التراث والعمارة الإسلامية د. محمد بن أحمد أبوبكر، الإعلاميين بالاطلاع بدورهم تجاه الآثار والمعالم الإسلامية والتراث الوطني من خلال الاطلاع على تاريخ هذا الأثر والمعلم الإسلامي من أكثر من مصدر ، والاستشعار بأهمية هذا المعلم وعظمته وأنه جزء من حضارة كانت ولازالت باقية ببقاء أثرها ، ومعرفة ما يدور حوله من وقائع وقصص حصلت لها علاقة بالمجتمع المحيط به ، إبراز جانب المشاعر والأحاسيس بربطه بالماضي الزاهر والحنين لهذه الفترة لدى المتابعين لك في تقريرك المقروء والمصور.

جاء ذلك في اللقاء الذي أقامه هيئة الصحفيين السعوديين بالاحساء ( عن بعد ) مساء أمس الأول الأربعاء واداره عضو الهيئة وليد بن محمد الشويهين بعنوان ( الإعلام بين التقليد والتجديد بين التراث والعمارة الإسلامية بالاحساء.

وأكد أنه يتطلع إلى تنفيذ مشروع مهم ولعله بعد توفيق الله سبحانه سيعطينا تصورا عن الماضي منذ مئات السنين في الاحساء ويلقي الضوء على فترات زمنية متقطعة نجهلها الا وهو استرجاع الحوار الصوتي لمن سكن هذه المعالم والاثار منذ مئات السنين فالاحساء مدينة ضاربة جذورها في اعماق الحضارة الانسانية ، وهذه بلاشك قضية شائكة لان فيها ارتباط بأمور فيزيائية وأمور اخرى ورغم صعوبة ذلك إلا انها ليست بالمستحيلة.

وأوضح أنه على الإعلامي الاقتناع والوصول إلى مرحلة تتكون في قرارة نفسه أن هذا الحجر فيه أنفاس البشر ، والسعي إلى إبراز جمال هذا المعلم وتسليط الضوء عليه بطرق إبداعية كأنه ملكية خاصة لك ، ومقابلة القائمين على المعلم والأثر التاريخي سواء من الموظفين أو ممن ورثوا هذا الأثر والتراث وذلك لأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة وكسب المصداقية أمام متابعيك وعمل لقاء مع أحدهم.

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وأكد أن محافظة الأحساء غنية بهذه الآثار والمعالم ومهما كتب عنها فالمجال لازال مفتوح للكتابة عنها من زاوية مختلفة عن الآخرين فمن كتب عنها أنها تراث إسلامي مهم فمثلاً يكتب عنها أنه سبب لحركة اقتصادية ساهمت في المجتمع لتواجد الدارسين من كل مكان لهذه المعالم الإسلامية وهكذا.

وأشار أبوبكر إلى تاريخ العمارة الإسلامية وقال بأنه يعتبر بناء مسجد قباء بشكله البسيط هو البداية لتاريخ العمارة الإسلامية، وتجدر الإشارة هنا أن أول عمل قام به النبي صل الله عليه وسلم بوصوله للمدينة هو بناء المسجد ولاشك أن ذلك رسالة واضحة أن الإسلام دين حرص على اجتماع الناس والمسجد خير مكان لاجتماعهم ثم بناء المسجد النبوي .

وتأتي المرحلة الثانية في تاريخ العمارة الإسلامية وهو انطلاقة العمارة والفن الإسلامي في الدولة الإسلامية والتي اشتهر فيها بناء المساجد ، وكذلك الخلافة العباسية والأندلسية والخلافة العثمانية ولكل منها طراز معماري خاص بها وفريداً من نوعه .

فالطراز الأموي في الشام تأثر نوعاً ما بالعمارة المسيحية والطراز العباسي نتيجة للفتوحات تأثر بالعمارة الهندية والفارسية وغيرها والطراز العثماني الذي فيه تشابه بالعصر الأموي والعباسي من حيث المنارات والقباب واختلاف التصميم الداخلي للمسجد .

وقال إن الاحساء مدينة ضاربة جذورها في اعماق الحضارة الانسانية ،،،وهذه بلاشك قضية شائكة لان فيها ارتباط بأمور فيزيائية وامور اخرى ورغم صعوبة ذلك إلا انها ليست بالمستحيلة.