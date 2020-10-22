شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو : نكافح "بؤر بسيطة" باقية في حريق تنومة والان نبدء بالتفاصيل

• نبذل جهوداً لإخماد الحريق تماماً حتى لا ينتقل إلى مواقع أخرى

وقف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ، ميدانيا على عمليات وخطط الدفاع المدني و الجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل غلامه بمحافظة تنومة.

وقال الفريق العمرو إن جميع الجهات تؤدي دورها بشكل سليم ، وجميع العاملين متواجدين في كافة المواقع لمحاصرة الحريق.

وأضاف : نتطلع لبذل المزيد من الجهود لإخماد الحريق ، موضحاً أنه "مازال هناك بؤر بسيطة لكن نخشي مع زيادة الرياح أن تنتقل إلى مواقع أخرى".