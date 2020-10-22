شكرا لقرائتكم خبر عن 244 مشروعاً يحقق قفزات تنموية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حققت أمانة المنطقة الشرقية، قفزات تنموية كبيرة عبر مواءمتها بين المتطلبات والأهداف الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمخطط الهيكلي للمنطقة 1450هـ، والعديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق التنمية المستدامة وأنسنة المدن، وتنفيذها لحزمة من المشاريع بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، بلغت 244 مشروعاً بتكلفة إجمالية (3.563.000) ريال.

وأشارت الأمانة، إلى أن عدد المشاريع التي نفذتها وكالة التعمير والمشاريع بحاضرة الدمام بلغت 102 مشروع تنموي في مختلف القطاعات والمرافق العامة، شملت مشاريع تصريف مياه الأمطار، ومشاريع الطرق والحدائق والجسور والسلامة المرورية ولوحات التسمية، وتعمل على مشروع تحول مدن المنطقة الشرقية إلى مدن ذكية لتكون ضمن ١٠٠ مدينة على مستوى المدن الذكية العالمية، وبناء مشروع المواقف الذكية، إضافةً إلى تحويل مدن الشرقية إلى مدن صحية عبر إنشاء مضامير للمشي وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية، واستغلال كافة المواقع التي من الممكن إقامة مضامير المشي فيها خاصة وإعادة تأهيلها لتتناسب مع رياضة المشي.

وأكدت الأمانة استمرارها في دعم المستثمرين ورواد الأعمال عبر التحول الرقمي في خدمات الاستثمارات عبر تطبيقي الأمانة (استثماري) و (فرص) وتسريع وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات الممولة والداعمة لهم، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً إطلاق أول موقع على المستوى الوطني ضمن مبادرة (فرصة وأرض وقرض) بالمنطقة الشرقية في مدينة الخبر، بالتعاون مع صندوق دعم المشاريع في وزارة المالية، وتدشين مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم، وستدعم جهود التنمية في العديد من المجالات التي تواكب تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، منوهة إلى ما حققته خلال السنوات الماضية من إنجازات عديدة في مجال الاستثمار.

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فيما خصصت مخطط استثماري يتضمن 220 قطعة أرض خاص لفئة الشباب ورواد الأعمال، بالتعاون مع غرفة الشرقية ممثلة بشباب الأعمال وبسعر رمزي (ريال واحد للمتر)، وطرح مجموعة من المواقع بالتأجير المؤقت (3 أشهر) لدعم وتشجيع المهرجانات والفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، وذلك ضمن جهودها لدعم رواد الأعمال وتشجيع مفهوم ريادة الأعمال ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وقدمت أمانة الشرقية العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين عن بُعد، وخدمات نظم المعلومات الجغرافية دون الحاجة إلى الحضور لمقر الأمانة أو البلدية، أنجزت خلالها ما يقارب 584 معاملة إلكترونية وفرز 436 معاملة أراضي ودوبلكسات، وتحديث 61 معاملة صكوك، وإجراء 46 معاملة للمسح الكروكي واعتماد 7 معاملات مخططات جديدة، إضافةً إلى ترخيص المشاريع الخدمية التي تمكن المستفيدين لطلب ترخيص لمحطات الوقود والمدارس والمباني الصحية وصالات الأفراح والاستراحات، كما وفرت للمستفيدين عبر المستكشف الجغرافي وتطبيق مدينتي للأجهزة الذكية إمكانية البحث والاستعلام عن مواقع الخدمات والأنشطة الحيوية القريبة من الحي الذي يسكنه المستفيد.

وأطلقت الأمانة مبادرة تحويل فوانيس الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة بتقنية ( LED ) والتي ستوفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنوياً، بما يعادل 78% من الطاقة الكهربائية، من قيمة رسوم استهلاك التيار الكهربائي للإنارة بحاضرة الدمام، حيث بلغت نسبة تغطية الإنارة في مدينة الدمام 93% ومدينة الخبر بنسبة 80% ومدينة الظهران 99% من إجمالي النطاق العمراني، وأعدت دراسات أولية لإنشاء مدينة جديدة في منطقة شاطئ نصف القمر (هافمون) بمساحة 250 كيلو مترا مربعا ، لتكون مركزاً سياحياً وترفيهياً يتكامل وظيفياً من مدن حاضرة الدمام ويعزز مكانتها إقليمياً.

يذكر أن المنطقة الشرقية تزخر بـ ٦ واجهات بحرية، وأكثر من 88 ساحة وميداناً، و 678 حديقة عامة، إضافة إلى 17 حديقة تحت التنفيذ، و 11 منتزها، و ٥٧ مضمار مشاة، و 18 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، موزعة في عدد من الحدائق والميادين والمنتزهات العامة.