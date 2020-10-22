، هذه إجراءات رئاسة الحرمين غدًا لاستقبال المصلين.. تعرّف عليها ،

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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ليوم غد الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.
وتتضاعف جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.
وتعمل كوادر التطهير والتعقيم تزامناً مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (٣٢٥) مترًا مربعًا (١٠) مرات يومياً، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.
من جانبهم يتحقق (١٢٠) مهندساً وفنياً من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.
وتوفر الرئاسة العامة عبوات ماء زمزم معقمة، مع تواجد فريق إشرافي مهمته التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.
إلى هذا نوهت الرئاسة إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.
هذه إجراءات رئاسة الحرمين غدًا لاستقبال المصلين.. تعرّف عليهاأحمد العبدالله الخليج 365 2020-10-22
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ليوم غد الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.
وتتضاعف جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.
وتعمل كوادر التطهير والتعقيم تزامناً مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (٣٢٥) مترًا مربعًا (١٠) مرات يومياً، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.
من جانبهم يتحقق (١٢٠) مهندساً وفنياً من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.
وتوفر الرئاسة العامة عبوات ماء زمزم معقمة، مع تواجد فريق إشرافي مهمته التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.
إلى هذا نوهت الرئاسة إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
05:14 PM
4 آلاف عامل وتطهير وتعقيم (325) مترًا مربعًا (10) مرات يومياً
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ليوم غد الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.
وتتضاعف جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.
وتعمل كوادر التطهير والتعقيم تزامناً مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (٣٢٥) مترًا مربعًا (١٠) مرات يومياً، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.
من جانبهم يتحقق (١٢٠) مهندساً وفنياً من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.
وتوفر الرئاسة العامة عبوات ماء زمزم معقمة، مع تواجد فريق إشرافي مهمته التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.
إلى هذا نوهت الرئاسة إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.
، هذه إجراءات رئاسة الحرمين غدًا لاستقبال المصلين.. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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