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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

ويتوقع أن تنشط الرياح السطحية على المناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

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وأوضح التقرير أن مدينة جدة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 42 درجة مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة وهي 24 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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