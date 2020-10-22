شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إحالة مخالفين للإجراءات الاحترازية بـ"صحة الرياض" إلى الجهات المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تواصل مديرية الشؤون الصحية بالرياض، تنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية كاستخدام الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. تواصل مديرية الشؤون الصحية بالرياض، تنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية كاستخدام الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وضبط المراقبون، مخالفين للإجراءات الاحترازية، حيث تم إحالتهم لوزارة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (343.774) حالة، كما سُجلت (466) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330.181) حالة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إحالة مخالفين للإجراءات الاحترازية بـ"صحة الرياض" إلى الجهات المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.