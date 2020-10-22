شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة: المرأة لعبت دوراً محورياً في العالم بمحاربتها لجائحة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن المرأة لعبت دوراً محورياً في العالم بمحاربتها لجائحة كورونا، وذلك بتواجدها في الصفوف الأولى لهذه الحرب.

وأضاف أن المملكة أولت اهتماماً بمناقشة السياسات المتعلقة بالمرأة في مجموعة العشرين، منوها بأن ذلك جاء خلال اجتماعات مجموعة العمل، والاجتماعات الوزارية المختلفة بمجموعة العشرين.

وأكد أن المملكة حرصت على مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال مشاركة توصيات مجموعة المرأة لمجموعة العشرين خلال اجتماعات المجموعة.