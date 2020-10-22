تدشين "رقم جديد" للاتصال بتخصصي الدمام

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): بدأت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام اليوم الخميس في إستبدال الرقم الرئيسي للمستشفى بهدف رفع مستوى جودة الخدمة للمستفيدين. بدأت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام اليوم الخميس في إستبدال الرقم الرئيسي للمستشفى بهدف رفع مستوى جودة الخدمة للمستفيدين. وأكدت إدارة المستشفى أنه تم يوم امس تفعيل الرقم الجديد (0138043333) فيما تم تخصيص الرقم السابق (2222) لخدمات الطوارئ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضمن الإجراءات التطويرية في خدمات الاتصال والتقنية الحديثة التي تسهل خدمة المستفدين بشكل أفضل.

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