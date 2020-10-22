أمر ملكي بتمديد خدمة أمير تبوك لـ4 سنوات

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الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى): رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات. رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات. واضاف سموه اعتز واتشرف بثقة ولاة الامر - حفظهما الله - لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي واهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من الوطن . سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا أمنها وعزهاواستقرارها .

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