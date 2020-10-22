دورات وحلقات وتطبيقات قرآنية عن بعد.. والمستفيدون بالآلاف

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قدمت أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن الكريم عن بعد ( دورة تجويد أون لاين ) لـ 1218 مستفيداً من مختلف بقاع العالم وذلك خلال 30 يوماً.
الاكاديمية والتي تتبع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة استطاعت خلال نفس الفترة تصحيح 31989 تلاوة عبر تطبيق اتلوها صح ، كما تلقت 3056 اتصالاً عبر المقرأة الهاتفية ، كما أجازت ومنحت شهادة حفظ القرآن كاملاً لـ20 طالباً ، فيما صححت تلاوة سورة الفاتحة لـ 2126 مستفيداً ، فيما بلغ عدد المنتسبين للحلقات الالكترونية 2120 طالباً وطالبة .
من جهته أشاد مدير عام جمعية خيركم الاستاذ عبدالله بن صالح بن حجر الغامدي بجهود معلمي ومعلمات القرآن على دورهم الكبير في تحقيق هذه الارقام المباركة عبر الاكاديمية ، مبيناً أن هؤلاء القائمين على الأكاديمية كونها منصة الكترونية يبذلون قصارى جهدهم وأوقاتهم على مدار اليوم لتحفيظ وتعليم فلذات الاكباد والراغبين ، كتاب الله عز وجل ، سائلاً المولى أن يبارك في جهودهم ويكتبهم في أهل الخيرية.
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