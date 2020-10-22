الصحة تحدد 4 أسباب لـ«الدوخة».. وتطالب بمراجعة الطبيب عند استمرارها

منها انخفاض ضغط الدم
حددت وزارة الصحة، أسباب حدوث الدوخة، مع أهمية مراجعة الطبيب المعالج عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها لتقييم الحالة وتحديد ما يلزم لها.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن هناك عدة أسباب لحدوث الدوخة، ومنها مشاكل في الأذن الداخلية تؤثر على التوازن، وانخفاض الضغط أو السكر أو أعراض جانبية مرتبطة ببعض الأدوية التي يتناولها المريض، وفقر الدم.
جاء ذلك ردًا من وزارة الصحة، على تساؤل مريض، بشأن التهاب يعانيه بالغدد اللمفاوية؛ بسبب عدوى بكتيرية مصحوبة بحكة بالجسم واستخدمت أحد الأدوية الذي سبب لي دوخة وخمول طبيعي.
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