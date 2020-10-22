الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: رياح سطحية في 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس، الغد الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على المناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأضافت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ووفق التقرير، يشهد الخليج العربي رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه يكون من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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