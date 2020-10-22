وزير الداخلية يدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة لمديرية الجوازات

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

جاء ذلك خلال تدشين وزير الداخلية، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم).

واستمع الوزير، خلال التدشين، إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصَّر الذين يبلغون من العمر (15) عامًا أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات تُمكِّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.