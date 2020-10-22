«الصحة» توضح خريطة إصابات كورونا الجديدة.. المدينة المنورة والرياض تتصدران

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ظهور 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتي توزعت بين مدن ومحافظات المملكة، وتصدرتها المدينة المنورة بتسجيل 55 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 39 حالة، ومكة المكرمة بـ 35 حالة.

وسجَّلت ينبع 24 حالة، والهفوف 16، وعرعر 13، والمجمعة 11، وسجلت الدمام وحائل 10 حالات لكل منهما، وجدة ووادي الدواسر 9 حالات بكل منهما، والنعيرية 8، وأبها وبللسمر، وخميس مشيط وقرية العليا 7 حالات لكل منهم، وعنيزة ونجران 6 حالات لكل منها.

كما سجَّلت العيص والمذنب والخفجي 5 حالات بكل منهم وسجلت بارق، ورجال ألمع وضرماء، ورفائع الجمش، 4 حالات لكل منهم، وسجلت البدائع وبريدة وسراة عبيدة والقطيف، ورأس تنورة وعفيف، 3 حالات بكل منهم، وسجلت الجفر والعيون والعقيق والمخواة ورياض الخبراء، وظهران الجنوب، وتبالة والجبيل، وبقيق والكامل والدلم والخرج حالتان بكل منهما.

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وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من الباحة وبلجرسي ووادي الفرع والحناكية والعلا وخيبر ومهد الذهب والأسياح والبكيرية والرس وعيون الجواء والخرمة والطائف والحرجة والقمحة والخبر والظهران ومليجة وموقق وبيش والريث وجازان وخليص وشرورة والشعبة وطريق والزلفى وحوظة بني تميم وشقراء وأملج.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 343774، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 330181، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5250 حالة، بلغت الحالات النشطة 8343 حالة، والحالات الحرجة 791 حالة، وتم تسجيل 15 حالة وفاة، و466 حالة تعافٍ، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

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