«الزعاق»: ظاهرة تحدث بعد مغيب الشمس في سماء السعودية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، إنّ القمر سيقترن بكوكب المشتري بعد مغيب الشمس، مشيرًا إلى أنهما سيشكلان مع كوكب زحل مثلثًا سماويًا زواياه القمر والمشتري وزحل بمنظر جميل وفريد داعيًا إلى مشاهدته حيث تستمر ظاهرة إلى منتصف الليل.

وذكر الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بعد مغيب شمس اليوم سيقترن القمر بكوكب المشتري ويشكلان مع كوكب زحل مثلثًا سماويًا زواياه القمر والمشتري وزحل بمنظر جميل وفريد وجدير بالمشاهدة والتي ستستمر إلى منتصف الليل تقريبًا».

من جانبها، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل، اقتران القمر مع كوكب المشتري؛ حيث سيفصل بينهما ثلاث درجات تقريبًا، وسيشكلان مع كوكب زحل مثلثًا سماويًا بالنسبة للراصد بالأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على «تويتر»، إن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة أعلى القمر للراصد بالعين المجردة، وعند رؤية الكوكب من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم أقمار جاليلو وهي (جانميد – كاليستو – يوروبا – ايوا) حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة، ويمكن أيضا رؤية حلقات كوكب زحل من خلال التلسكوب فقط.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب، نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

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وأضاف أن غدًا الجمعة سيلاحظ أن القمر ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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